Рязанской мэрии рекомендовали подготовить схему приоритетности очистки улиц

В Рязанской области обсудили содержание дорог в зимне-весенний период. В рабочем совещании главы регионального минтранса Павла Супруна участвовали руководители Дирекции дорог Рязанской области, городской мэрии, областной Госавтоинспекции, представители «Рязаньавтодора» и «Лидер-строя».

Темой совещания стало исполнение поручения губернатора Павла Малкова о надлежащем содержании дорог в зимне-весенний период.

Участники обсудили несвоевременную очистку автодорог от снега, из-за чего образуются многочисленные пробки и происходят аварии. Много нареканий у автовладельцев к качеству уборки трассы Р-132 «Золотое кольцо», в частности от Солотчи до Шумаши. Автодорога находится в оперативном управлении ФКУ «Поволжуправтодор», контракт на её содержание заключён с ООО «Лидер-строй».

Обсудили и вопрос своевременной очистки от снега дорог регионального значения, в том числе Северной окружной дороги в Рязани, и дорог местного значения, находящихся в собственности администрации Рязани.

Итогом совещания стало решение по межведомственному обмену данными между Дирекцией дорог Рязанской области и Федеральными казёнными учреждениями с метеопостов, расположенных на автодорогах регионального и федерального значения.

Мэрии Рязани рекомендовано подготовить Схему приоритетности очистки городских улиц.