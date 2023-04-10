Рязанский врач рассказала о болезни XXI века

Абдоминальное ожирение – это объем талии больше 1 метра, рассказывает специалист ГБУ РО «Центр общественного здоровья, медицинской профилактики и информационных технологий» Вера Евстигнеева.

На самом деле явление среди людей это очень распространенное, можно сказать, такая проблема стала болезнью XXI века. «Абдоминальное» дословный перевод – брюшной. Человек, страдающий такого рода заболеванием, является жертвой своего аппетита и малоподвижного образа жизни. Отсутствие в жизни физической культуры в сочетании с сидячим образом жизни, даже если он питается умеренно, прямой путь к быстрому набору веса и, в дальнейшем, к ожирению. Конечно, играет роль пол, возраст и индивидуальные особенности человека. Каков же механизм преобразования еды в жир и появление живота. Пища попадает в желудок, запускается процесс переваривания, который не прекращается и при дальнейшем её продвижении в кишечник, именно поэтому вся система именуется как желудочно-кишечный тракт. На каждом этапе пищеварения происходит расщепление пищи до доступных организму веществ и образование энергии. Но некоторая часть уходит в запас и преобразуется в жир.

Если в жизни человека мало активных действий, то организм использует меньше энергии и увеличивается запас жира. Внутренние органы также покрываются слоем жира, что отражается на их нормальном функционировании. Особенно, если человек употребляет быстрые углеводы. Здесь и проявляется их главное негативное свойство – они усиливают аппетит, проявляя коварный набор веса.

Сложные углеводы: проходят иной путь, долго расщепляются и дают энергию в течение длительного времени, и человек не испытывает голод 2-3 часа. Вот почему специалисты рекомендуют включать в свой рацион каши.

Жиры должны в обязательном порядке входить в дневной рацион, но составлять очень небольшую долю в нашей пище. Растительные масла предпочтительнее. Они снабжают организм важными жирными кислотами, такими как омега-3-кислоты, которые необходимы для работы мозга. Кроме этого, жиры делают возможным прием жирорастворимых витаминов. Поэтому овощи всегда нужно есть с небольшим количеством масла. Помимо общего объёма потребляемых калорий, следует уделять внимание тому, чтобы количество питательных веществ было сбалансированным. Здоровому человеку подойдут традиционные соотношения 4:4:1, а при наличии хронических заболеваний или прочих факторов нужно получить предварительную консультацию у врача.

Немаловажную роль в процессе пищеварения играет вода. Она помогает выводить токсины, ускоряет обменные процессы организма. Обезвоживание же приводит к проблемам в пищеварении. Чем меньше воды, тем меньше кислорода циркулирует в крови и тем меньше энергии ощущает человек.

Избыточный вес и ожирение может снизить самооценку. В некоторых случаях это приводит к развитию различных болезней, в том числе депрессивных состояний.