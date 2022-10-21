Рязанский театр кукол принимает участие международном фестивале «Соломенный жаворонок»

Рязанский театр кукол принимает участие в VIII Международном фестивале «Соломенный жаворонок» имени В.Вольховского.

«Соломенный жаворонок» проходит в Челябинске раз в два года. Его организует и проводит команда Челябинского театра кукол. В программе фестиваля — только спектакли для взрослой публики. Это уникальный формат. «Жаворонок» — первый и единственный в своем роде среди фестивалей театров кукол. В этом году смотр проходит с 19 по 24 октября. Рязанский театр кукол покажет на фестивале спектакль «Золоченые лбы» по мотивам сказа Бориса Шергина. Сценическая версия, постановка, музыкальное оформление – Заслуженный деятель искусств Республики Беларусь Олег Жюгжда. Сценография и куклы – лауреат Национальной театральной премии Республики Беларусь Лариса Микина-Прободяк. В спектакле играют — Василий Прободяк и Татьяна Дубовикова.

«Соломенный жаворонок» — конкурсный фестиваль. Специальный приз вручают по итогам тайного голосования среди участников форума. За пять дней они увидят 14 спектаклей. Программу этого года составили — Алексей Гончаренко и Владимир Спешков. Алексей Гончаренко — театровед, театральный критик, кандидат искусствоведения, главный специалист кабинета театров для детей и театров кукол СТД РФ. Владимир Спешков — театральный критик, заслуженный работник культуры РФ, эксперт и член жюри фестивалей «Золотая Маска», «Новосибирский транзит», «Арлекин».В афише этого года: «Собака камень» (режиссёр Виктор Плотников, Екатеринбургский театр кукол), «ШексПир во время чумы, или Трагедия шутов» (режиссёр Олег Жюгжда, Театр кукол «Карабаска», Пермь), «Сказка о золотом петушке» (режиссёр Максим Исаев, Театр «Karlsson Haus», Санкт-Петербург), «Кроткая» (режиссёр Ильгиз Зайниев, Набережночелнинский театр кукол), «Годунов» (режиссёр Александр Янушкевич, Челябинский театр кукол), «Маленькие трагедии» (режиссёры Алексей Миронов, Ярослав Колчанов, Театр кукол «Туки-Луки», Пермь), «Тристан & Изольда» (режиссёр Олег Жюгжда, Московский областной театр кукол), «Адәмнәр» («Люди») (режиссёр Ильгиз Зайниев, Татарский театр кукол «Экият», Казань), «Затворник и Шестипалый» (режиссёр Руслан Кудашов, Красноярский театр кукол), «Небоглазка» (режиссёр Елена Евстропова, Ханты-Мансийский театр кукол), «Где нет зимы» (режиссёр Дмитрий Ши, Театр кукол «Гулливер», Курган), «Цветы для Элджернона» (режиссёр Дмитрий Вихрецкий, Пермский театр кукол), «Небольшая история» (режиссёр Вадим Смирнов, Оренбургский театр кукол).Конкурсные спектакли будет обсуждать «Коллегия критиков». Ее председатель — главный режиссёр Театра кукол им. С.В. Образцова Борис Константинов. В состав «Коллегии»в этом году вошли театральные критики Оксана Кушляева и Нияз Игламов.

Фестивальный показ спектакля «Золоченые лбы» состоится 21 октября.

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