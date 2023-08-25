Рязанский священник рассказал о чудесном проявлении образа на повреждённой иконе Богородицы

На повреждённой иконе Богородицы в рязанском храме в честь иконы «Всецарица» начал проявляться образ. Об этом на своей странице ВКонтакте рассказал настоятель храма священник Павел Коньков.

Павел Коньков пишет: икону в храм привёз его одноклассник. В тот момент она представляла собой чёрную доску:

— С очень большим трудом икона Богородицы. Видно, что кто-то выжигал глаза Матери Божией и чем-то острым перечеркнул крест накрест весь образ.

Куда девать? Положил в храме на аналой, пусть лежит, — рассказал священник.

По его словам, через некоторое время образ начал «оживать». Теперь на иконе чётко виден образ Богородицы.