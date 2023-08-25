Рязанский священник рассказал о чудесном проявлении образа на повреждённой иконе Богородицы

Скопинский районный суд условно-досрочно освободил Валерию Башкирову, которую признали виновной в аварии с тремя детьми, сообщило агентство РИА Новости.
Авария произошла в 2021 году в московском районе Солнцево. Тогда девушка, управляя иномаркой Mazda, сбила малышей на пешеходном переходе. Двое из них умерли в больнице. Им было три и...
Ушел из жизни кандидат технических наук Вячеслав Орехов, ему было 73 года, пишут «Рязанские ведомости».
Он работал на кафедре систем автоматизированного проектирования вычислительных средств в РГРТУ, будучи доцентом.
Орехов – автор более 120 научно-методических трудов и одиннадцати учебных пособий.
Отпевание состоится в субботу в Скорбященском храме. Начало в 12:30.
Бойцы ЧВК «Вагнер» пока не будут проводить массовые акции в память о руководителях подразделения Евгении Пригожине и Дмитрии Уткине, сообщил E1.RU ветеран Андрей Галицын с позывным Скрипач.
Командиры призвали своих подчиненных не устраивать таких мероприятий.
«Была общая команда не собираться ни в какие демонстрации и шествия, чтобы никто не...
Жительнице Калининградской области Олесе отказали в виде на жительство в Литве из-за ответа на вопрос о принадлежности Крыма, пишет «Клопс».
В сентябре прошлого года она вышла замуж за литовца, который не может часто приезжать в Калининград из-за работы. Вскоре девушка подала документы на ВНЖ, чтобы чаще проводить время...
С Соборной площади в Белгороде убрали фотографии руководителей ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина и Дмитрия Уткина, пишет Go31.
Их портреты появились возле Вечного огня, где белгородцы организовали народный мемориал, накануне вечером.
Однако сегодня фотографий там уже не было. Убрали не только портреты, но и цветы.
Самолет Пригожина потерпел крушение в Тверской...
Рабочие привели в порядок территорию ЦПКиО в Рязани, сообщила администрация города на своем сайте.
Во время уборки сотрудники повалили четыре аварийных дерева. Кроме того, они обрезали 42 старовозрастных и аварийных дерева.
«Все древесные отходы вывезены», – говорится в публикации.
Также рабочие покосили траву, закрепили и покрасили скамейки, убрали мусор и...