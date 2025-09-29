Рязанский спортсмен Александр Смирнов покинул шоу «Титаны»

В это воскресенье 28 сентября на ТНТ вышел второй выпуск «Титанов» (16+), где каждый участник вновь бросил вызов своим физическим и моральным возможностям.

В новой серии зрители увидели одно из самых впечатляющих групповых испытаний — «удержание веса». Четыре команды по 25 человек должны были поднять автомобиль весом 3 тонны 220 килограммов с помощью металлических балок и пересечь финиш за 20 минут. Наш земляк, Александр Смирнов, оказался в команде Алексея Бондаренко, которая хуже всех справилась с задачей и прямиком отправилась на испытание на выбывание.

В следующем этапе спортсменам предстояло выполнять прыжки на тумбу в такт звуковому сигналу — любое промедление или неправильное действие означали конец борьбы. Первые десять, кто собьётся или сдастся, покидали проект. Александру Смирнову, уверенно державшему ритм, не хватило совсем чуть-чуть, чтобы остаться в числе участников — он выбыл самым последним и признался, что от этого было еще горестнее.

«Конечно, выбывать обидно. Я же выигрывать приходил. Хотя я один из ста одинадцати участников, но уже не первый», — признался рязанский спортсмен.