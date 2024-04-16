Вторник, 16 апреля, 2024

Рязанский производитель медоборудования стал новым участником нацпроекта «Производительность труда»

Автор: 7info

Опубликовано

Компания «НПО ВНИИМИРТ» стала новым участником национального проекта «Производительность труда». На предприятии прошло стартовое совещание с участием экспертов Регионального центра компетенций Агентства развития бизнеса, которые будут помогать сотрудникам внедрять бережливые технологии.

«ВНИИМИРТ» занимается оснащением учреждений различного профиля — от частных клиник и медкабинетов до крупных федеральных больниц и центров — современным стерильным оборудованием, материалами и технологиями. На счету компании более 50 реализованных проектов. Многолетний опыт работы в сфере организации стерильных комнат позволяет предприятию осуществлять все виды работ, включая проектирование, изготовление, монтаж и пуско-наладку готовых заказов.

Благодаря нацпроекту у компании есть уникальная возможность на безвозмездной основе воспользоваться знаниями и опытом экспертов РЦК в сфере бережливого производства и повысить эффективность своих бизнес-процессов. Главная цель ― выявить и сократить скрытые потери времени, добиться роста производительности труда и повысить конкурентоспособность предприятия.

Национальный проект «Производительность труда» утвержден майским указом президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. Рязанский регион присоединился к нацпроекту в 2018 году. За это время его участниками стали более 90 компаний.

Рязанский производитель медоборудования стал новым участником нацпроекта «Производительность труда»
Рязанский производитель медоборудования стал новым участником нацпроекта «Производительность труда»

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