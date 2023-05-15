Рязанский полицейский отказался от взятки в 300 тысяч рублей

Взятку размером 300 тысяч рублей предлагал москвич полицейскому из Рязанской области. Правоохранитель от незаконного вознаграждения отказался, а на того, кто пытался дать взятку, заведено уголовное дело.

Как сообщили в пресс-службе следственного управления СК РФ по Рязанской области, мужчина 1974 года рождения в феврале 2023 года, находясь в кабинете одного из отделов позиции, попытался дать взятку полицейскому. За вознаграждение он просил сократить сроки оформления документов. Однако правоохранитель от взятки отказался.