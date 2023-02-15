Среда, 15 февраля, 2023
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Рязанский облсуд подтвердил арест Евгения Алексеева по делу о мошенничестве при закупке уборочной техники

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Фото: Рязанский областной суд

Рязанский областной суд в среду, 15 февраля, оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда Рязани о помещении под стражу Евгения Алексеева. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

Алексеев проходит по делу о мошенничестве при закупке уборочной техники для нужд администрации Рязани. По данным следствия, за спецавтомобили переплатили более 15 миллионов рублей. Он — руководит фирмой-поставщиком.

Также арестован экс-советник вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев, а руководитель управления благоустройства мэрии Рязани Юрий Фурфурак находится под домашним арестом.

Алексеев заключён под стражу до 16 марта.

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