Рязанский облсуд подтвердил арест Евгения Алексеева по делу о мошенничестве при закупке уборочной техники

Рязанский областной суд в среду, 15 февраля, оставил без изменения решение Железнодорожного районного суда Рязани о помещении под стражу Евгения Алексеева. Об этом сообщила объединённая пресс-служба судов Рязанской области.

Алексеев проходит по делу о мошенничестве при закупке уборочной техники для нужд администрации Рязани. По данным следствия, за спецавтомобили переплатили более 15 миллионов рублей. Он — руководит фирмой-поставщиком.

Также арестован экс-советник вице-губернатора Рязанской области Владимир Арцыбашев, а руководитель управления благоустройства мэрии Рязани Юрий Фурфурак находится под домашним арестом.

Алексеев заключён под стражу до 16 марта.