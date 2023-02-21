Рязанский депутат, служивший в зоне СВО, прокомментировал Послание президента

Депутат Рязанской областной Думы Андрей Глазунов, отслуживший по контракту в зоне специальной военной операции, прокомментировал сегодняшнее послание президента Путина Федеральному собранию.

Мне, как участнику СВО, было особенно важно услышать послание Президента России к Федеральному Собранию. Знаю проблематику на передовой и нужды наших бойцов.

Считаю важным, что Президент поручил в каждом регионе создать Фонд поддержки участников СВО и их семей. Задачами фонда станет адресная помощь семьям ветеранов СВО, вопрос реабилитации наших бойцов, как в медицинском, так и психологическом плане. Без бюрократии, в режиме одного окна — это очень важно! Уже сейчас в Рязанской области выполняется задача, поставленная Президентом — работать оперативно, открыто и оказывать помощь семьям участникам и ветеранов СВО максимально быстро, поддерживать наших мобилизованных и добровольцев.

Владимир Владимирович официально озвучил право бойцов приехать в отпуск домой раз в полгода. Знаю, как новость ждали родственники, чьи близкие находятся сейчас на линии соприкосновения.

Особенно хотелось бы отметить то, что глава государства впервые со времён падения СССР на уровне руководства страны дал оценку «коллективному Западу» как лицемерному и лживому «партнёру», цель которого — стратегическое поражение страны! Давно пора сбросить маски! Хватит застенчиво улыбаться шулерам с краплёными картами! Пора возвращать и оберегать духовные достижения наших предков!

Президент Владимир Путин во время послания Федеральному собранию вспомнил слова реформатора Петра Столыпина о праве России быть сильной: «В деле защиты России мы все должны соединить, согласовать свои усилия, свои обязанности и свои права для поддержания одного исторического высшего права — права России быть сильной». Пётр Аркадьевич Столыпин выдающийся сын своей страны и мне пришла в голову ещё одна его знаменитая фраза, сказанная на заседании Государственной Думы второго созыва 1907 года: «Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая Россия!»

Считаю, что акценты, расставленные в духовной, экономической и социальной сферах, ещё больше сплотят россиян и позволят нам достичь больших успехов, чтобы передать нашим потомкам Великую и Сильную Россию!

Наше дело правое, мы ПОБЕДИМ!