Культура и события

«Рязанские смотрины», фестиваль урожая и детский праздник ждут рязанцев в выходные 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

13 и 14 сентября в Рязани будет проходить сразу несколько общественно значимых событий! Рязанцы могут посетить их сразу после участия в выборах! 

13 сентября, суббота 

– Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» (6+), Рязанский театр кукол – культовое событие и артистический праздник, разворачивающийся в городе каждые два года! Как и всегда, география спектаклей до безумия разнообразна, а значит постановки найдутся на любой вкус и, что не менее важно, на любой возраст. 

«Русалочка» (6+) – 10:00 и 12:00; 

«Черная речка. Кукольная Дуэль» (12+) – 12:00, 15:00, 17:30;

«Письма-самолетики» (12+) – 19:30. 

– Фестиваль «Изобилие урожая» (6+), Рязанская ВДНХ – лето закончилось, а вот фестивали – нет! Как и всегда, в атмосферной программе нас ожидают гастрономические и рукодельные мастер-классы, а также концерт! 

Интерактивы.

– 14:00 – 16:00 – Мастер-класс по приготовлению калинника (12+);

– 15:00 – 16:00 – Мастер-класс по приготовлению безалкогольного коктейля «Осенний сад» (18+);

– 14:00 – 16:00 – Мастер-класс по изготовлению крючком брелоков-тыкв (6+);

– 14:00 – 16:00 – Мастер-класс по рисованию картины (6+);

– 16:00 – 18:00 – Мастер-класс по созданию ватных игрушек в виде яблок (12+), мастер-класс по созданию осенней композиции (12+).

– 16:00 – 18:00 – Анимационная программа для детей (0+). 

Концертная программа. 

– 19:00 – 20:00 – Выступление ансамбля солистов «Доминанта» (12+);

– 20:00 – 21:00 – Выступление кавер-группы «Гангстеры» (12+). 

– Интерактивный детский спектакль «Щенячий патруль» (0+), ТРЦ «Марко Молл» – в 14:30 в стенах торгово-развлекательного центра для всех юных зрителей развернется история о смелости, силе и доброте. Гостей праздника ждут уникальный квест, занятия в необычной школе «Щенячьего патруля», красочный мастер-класс и море позитива! 

14 сентября, воскресенье 

– Международный фестиваль театров кукол «Рязанские смотрины» (6+), Рязанский театр кукол – еще больше спектаклей, еще больше чудес! 

«Волшебное колечко» (6+) – 10:00, 13:00; 

«Микрофон включен» (12+) – 12:00, 14:30, 17:00;

Театр кукол Ругао (0+) – 18:00, 20:00.

