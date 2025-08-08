Рязанские полицейские депортировали четырёх иностранцев-преступников

Рязанские полицейские депортировали четырёх иностранцев, которые ранее были осуждены за совершение тяжких преступлений. Мужчины были высланы из страны после отбытия наказания, так как их дальнейшее пребывание в России признали нежелательным.

Все четверо — уроженцы стран ближнего зарубежья. Двое из них — граждане СНГ, ещё двое — из Средней Азии. Они были осуждены за грабёж, разбой и незаконный оборот наркотиков. Отбыв назначенные судом сроки, иностранцы были помещены в Центр временного содержания УМВД по Рязанской области в Рязани.

Под конвоем полиции мигрантов доставили в аэропорт Домодедово, откуда они вылетели на родину. Как заведено, билеты оплачивали из собственных средств. Теперь въезд в Россию для этих лиц закрыт на срок от 5 до 10 лет.