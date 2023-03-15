Рязанские МФЦ принимают заявления на выплату 200 тысяч рублей вместо участка земли

С 14 марта в МФЦ идёт приём заявлений и документов от многодетных семей на включение в сводный список получателей единовременной выплат. Речь идёт о выплате в 200 тысяч рублей вместо земельного участка.

Глава минэкономики Рязанской области Андрей Ворфоломеев отметил, что подать заявление на выплату через МФЦ просто.

Андрей Ворфоломеев: «Мера поддержки нужная и, считаю, будет востребована. Семьи смогут самостоятельно выбрать, что им нужнее – земельный участок или денежные средства для улучшения жилищных условий»

Выплата предоставляется однократно гражданам с регистрацией по месту жительства на территории Рязанской области.

Гражданин (его семья) должен состоять на учёте в качестве имеющего право на бесплатное приобретение земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности.

Заявления от граждан принимают до 31 декабря текущего года.

Выплата предоставляется в размере фактических расходов на погашение основного долга и процентов по кредитам и займам на приобретение и строительство жилья, но не более 200 тысяч рублей.

Многодетная семья может направить выплату на погашение ипотечного кредита, целевого жилищного займа на приобретение жилого помещения или строительство жилого дома в Рязанской области.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам контакт-центра МФЦ: 8-800-11-000-11, (4912) 55-50-55.