Рязанские льготники до 1 октября могут изменить набор социальных услуг на 2026 год

До 1 октября 2025 года федеральные льготники в Рязанской области должны принять важное решение: получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме или в виде денежной компенсации.
По данным Отделения Социального фонда России по Рязанской области, сейчас в регионе более 18 тысяч федеральных льготников пользуются правом на получение социальных услуг полностью или частично.
Что входит в набор социальных услуг
Натуральная форма включает в себя:
Обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.
Предоставление бесплатных путёвок в санатории при наличии медицинских показаний.
Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.
К федеральным льготникам относятся граждане с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, жители блокадного Ленинграда, граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, и другие.
Как подать заявление
Выбор между льготами и деньгами можно делать ежегодно. Чтобы изменить порядок получения НСУ на 2026 год, жители Рязанской области могут подать заявление одним из следующих способов:
На портале Госуслуг.
В клиентских службах Отделения СФР по Рязанской области.
В МФЦ.
Более подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8 800 100 0001 (звонок бесплатный).