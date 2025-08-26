Рязанские льготники до 1 октября могут изменить набор социальных услуг на 2026 год

До 1 октября 2025 года федеральные льготники в Рязанской области должны принять важное решение: получать набор социальных услуг (НСУ) в натуральной форме или в виде денежной компенсации.

По данным Отделения Социального фонда России по Рязанской области, сейчас в регионе более 18 тысяч федеральных льготников пользуются правом на получение социальных услуг полностью или частично.

Что входит в набор социальных услуг

Натуральная форма включает в себя:

Обеспечение лекарствами, медицинскими изделиями и лечебным питанием.

Предоставление бесплатных путёвок в санатории при наличии медицинских показаний.

Бесплатный проезд на пригородном железнодорожном транспорте, а также на междугороднем транспорте к месту лечения и обратно.

К федеральным льготникам относятся граждане с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий, члены семей погибших военнослужащих, жители блокадного Ленинграда, граждане, пострадавшие от радиационных и техногенных катастроф, и другие.

Как подать заявление

Выбор между льготами и деньгами можно делать ежегодно. Чтобы изменить порядок получения НСУ на 2026 год, жители Рязанской области могут подать заявление одним из следующих способов:

На портале Госуслуг.

В клиентских службах Отделения СФР по Рязанской области.

В МФЦ.

Более подробную информацию можно получить по телефону единого контакт-центра 8 800 100 0001 (звонок бесплатный).