Рязанские депутаты поздравили многодетную семью участника спецоперации с наступающим Новым годом

18 декабря депутаты Рязанской областной Думы, представители фракции ЛДПР, Дмитрий Репников и Дмитрий Боронтов посетили многодетную семью участника специальной военной операции, который ушёл на фронт добровольцем. Членов семьи бойца парламентарии поздравили с наступающим Новым годом.

Детям Репников и Боронтов передали фрукты и сладкие подарки. Также они выразили слова благодарности их отцу, который, проявив отвагу, отправился на защиту Родины:

— Мы должны окружить заботой семьи участников СВО. Наша задача — помогать не только фронту, но и тылу. Члены семей добровольцев должны получать внимание и все возможные меры поддержки, — отметил Дмитрий Репников.

Ранее депутаты вместе с коллегой, председателем палаты депутатов ЛДПР по Рязанской области, Александром Стариковым, который недавно вернулся из зоны СВО, посетили в Рязани пункт отбора на военную службу по контракту. Они ознакомились с работой пункта и с дополнениями в процедуре отбора бойцов-контрактников. В пункт они передали месячный запас суточных рационов питания, которые востребованы у прибывающих из отдалённых уголков Рязанской области добровольцев.

В свою очередь Александр Стариков встретился в Рыбном с волонтёрами местного отделения благотворительной организации «Золотые руки ангела». Волонтёры работают при храме во имя иконы Божией Матери «Скоропослушница». Депутат выразил благодарность труженикам и труженицам, которые передают посылки для бойцов на передовую.