Среда, 26 июля, 2023
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Рязанские аграрии приступили к уборке зерновых культур

7info
Фото: Кирилл Островский

В Рязанской области стартовала уборочная кампания, к пробной уборке зерновых культур по состоянию на 26 июля приступили аграрии девяти районов. Наибольшие площади обмолочены в Сасовском, Александро-Невском, Ряжском и Кораблинском районах. Всего в регионе зерновые убраны на площади 3,6 тысяч гектаров, что составляет 0,5% от общей площади, намолочено 17 тысяч тонн при урожайности 47,4 центнера с гектара.

В работах задействовано около 100 комбайнов, ожидается, что в пик уборочной кампании это число достигнет 1500 комбайнов.

Пробная уборка показывает, что урожайность в этом сезоне ожидается на уровне среднемноголетних значений.

Напомним, в 2022 году в Рязанской области были получены исторически рекордные урожаи зерновых и масличных культур. А в текущем сезоне погода создала серьёзные проблемы: из-за притёртой ледяной корки на полях в регионе погибло более половины посевов озимых культур, взамен которых весной аграрии посеяли яровые культуры, и масштабы ярового сева 2023 года стали максимальными за последние 30 лет.

Кроме того, рязанские аграрии продолжают заготовку кормов для отрасли животноводства. По состоянию на 26 июля в сельскохозяйственных предприятиях и фермерских хозяйствах Рязанской области скосили 71 тыс. гектаров естественных и сеяных трав, что составляет 53% от плана. Заготовлено 360 тысяч тонн сенажа (78% плана), 43 тыс. тонн сена (45%) и 10 тыс. тонн силоса (1,6%). Таким образом, аграрии заготовили 11 центнеров кормовых единиц на одну условную голову, а всего в регионе планируется заготовить к зимовке не менее 27 центнеров кормовых единиц на одну условную голову.

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