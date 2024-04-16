Рязанская области готова поставлять в Китай сладости, муку и продукты глубокой заморозки

Делегация региона во главе с Павлом Малковым посетила Китайскую Народную Республику в рамках бизнес-миссии. Губернатор Рязанской области провел рабочую встречу с руководством Китайской торгово-промышленной палаты. Об этом рассказывает правительство Рязанской области. https://ryazan.gov.ru/news/ryazan/1494564/

На встрече обсудили вопросы расширения сотрудничества в части экспорта и импорта продуктов питания, говорили о возможностях и механизмах поставок рязанских товаров в торговые сети КНР.

Павел Малков представил потенциал региона, подчеркнув, что агропромышленный комплекс является стратегической сферой для области, современным и технологичным направлением.

Сейчас в Рязанской области реализуется много инвестпроектов, обновляется парк техники, внедряются новые технологии и методики. Растет производство зерна, молока, мяса, куриного яйца, увеличивается объем переработки и производства собственной продукции.

Регион готов поставлять в Китай шоколад, конфеты, кондитерские изделия, муку, продукты глубокой заморозки. На встрече говорили о возможностях и механизмах поставок рязанских товаров в торговые сети КНР.

Павел Малков обсудил возможности продвижения рязанской продукции на китайский рынок, в том числе в рамках участия в профильных выставках.

«Продукты Рязанского края качественные и экологичные. Мы хотим, чтобы они были доступны для населения КНР, – сказал губернатор. – Мы готовы к предметному обсуждению по самому широкому кругу вопросов».

Во встрече участвовали Вице-губернатор Рязанской области Артем Бранов, заместитель Председателя Правительства региона Юлия Швакова и руководитель Рязанского центра экспорта Анатолий Маркин.