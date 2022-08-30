Рязанская область после лесных пожаров будет обводнять торфяники и опахивать сёла

Рязанская область, страдающая от лесных пожаров, к следующему пожароопасному периоду наладит системную работу по обводнению торфяников, опашке населенных пунктов, созданию минерализованных полос, заявил врио губернатора Павел Малков.

Правительство Рязанской области в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись выступления врио губернатора на заседании правительства региона. Речь шла о ситуации с лесными пожарами.

«По итогам ситуации будем делать очень серьезные выводы, в том числе нужно будет провести соответствующую перестройку или настройку служб, которые отвечают за такие ситуации. Нужно системно работать над обводнением торфяников, в поселениях вовремя проводить противопожарные мероприятия, в том числе опашка населен пунктов, окашивание территорий, особенно бесхозных участков, создание минерализованных полос и многое другое», — сказал Малков.

Он отметил, что, по его мнению, после масштабных лесных пожаров определенные системные решения будут приняты в том числе и на федеральном уровне.

«В следующем году к этой проблеме, к этой задаче нужно будет подойти уже заранее и с высокой готовностью», — подчеркнул врио губернатора.

Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.