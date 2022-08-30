Рязанская область после лесных пожаров будет обводнять торфяники и опахивать сёла

Рязанская область, страдающая от лесных пожаров, к следующему пожароопасному периоду наладит системную работу по обводнению торфяников, опашке населенных пунктов, созданию минерализованных полос, заявил врио губернатора Павел Малков.
Правительство Рязанской области в своем Telegram-канале опубликовало видеозапись выступления врио губернатора на заседании правительства региона. Речь шла о ситуации с лесными пожарами.
Он отметил, что, по его мнению, после масштабных лесных пожаров определенные системные решения будут приняты в том числе и на федеральном уровне.
Лесные пожары бушуют в Рязанской области не первую неделю. Дым от них идет в соседние регионы, в том числе в Московскую область и Москву. В области действует режим чрезвычайной ситуации.