Четверг, 8 февраля, 2024
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Рязанская область получит 3,3 млн на лекарства для борьбы с редкими заболеваниями

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Изображение Evgeny GoTown.ru с сайта Pixabay
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Рязанская область получит 3 миллиона 333,7 тысяч рублей на лекарственные препараты для пациентов с редкими орфанными заболеваниями. Деньги поступят в регион в этом году.

О выделении средств сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров. Благодаря деньгам препаратами обеспечат 2588 граждан, страдающих от гемофилии, ряда генетических патологий, задержки роста скелета, онко-гематологических нарушений и рассеянного склероза.

Средства на лечение высокозатратных нозологий выделяются из федерального бюджета. Список заболеваний расширен с 12 до 14. Работу будем продолжать, – отметил Макаров.

Губернатор Рязанской области Павел Малков подчеркнул, что помощь людям с орфанными заболеваниями находится на постоянном контроле государства:

Препараты для таких пациентов стоят очень дорого, поэтому так важна системная поддержка федерального центра. Благодаря дополнительному финансированию рязанцы с редкими заболеваниями гарантированно получат жизненно необходимые лекарства.

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