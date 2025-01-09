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Медицина

Рязанская область получила 23 новые машины для районных больниц

Валерия Мединская

Автопарк Рязанской области пополнился 23 новыми автомобилями по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.

Санитарный транспорт будет развозить врачей по вызовам и доставлять пациентов на приём. Машины отправили в Кораблинский, Пронский, Рыбновский, Ряжский, Сараевский, Сасовский, Спасский, Чучковский и Шиловский районы.

В этом году стартует новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который станет преемником нацпроекта «Здравоохранение».

«Будем использовать все доступные возможности, чтобы продолжить развитие медицины в Рязанской области», — отметил Павел Малков.

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