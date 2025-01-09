Рязанская область получила 23 новые машины для районных больниц

Автопарк Рязанской области пополнился 23 новыми автомобилями по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения». Об этом сообщил губернатор Павел Малков в своем телеграм-канале.



Санитарный транспорт будет развозить врачей по вызовам и доставлять пациентов на приём. Машины отправили в Кораблинский, Пронский, Рыбновский, Ряжский, Сараевский, Сасовский, Спасский, Чучковский и Шиловский районы.

В этом году стартует новый нацпроект «Продолжительная и активная жизнь», который станет преемником нацпроекта «Здравоохранение».