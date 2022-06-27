Рязанская НПК подводит итоги образовательных проектов

Рязанская НПК (входит в НК «Роснефть») подводит итоги образовательных проектов, которые реализуются в рамках корпоративной системы «Школа-вуз-предприятие».

В этом году выпускниками «Роснефть-класса», который действует на базе рязанской школы №43, стали 24 человека. Выпускниками направления подготовки «Химическая технология» РГРТУ – 49 человек. По счёту выпуск специалистов-нефтехимиков в РГРТУ стал восьмым, учеников «Роснефть-класса» — пятым.

Руководство предприятия входило в состав экзаменационных комиссий на выпускных испытаниях в РГРТУ и в РКЭ. А на торжественном вечере в школе №43 представители Рязанской НПК чествовали выпускников «Роснефть-класса» и благодарили учителей за проделанную работу. К гостям торжества обратился заместитель главного инженера Григорий Грязнов. Он отметил, что предприятие представляет большие возможности для молодёжи, её развития и продвижения. Сегодня на Рязанской НПК трудоустроены более 3,7 тысяч человек.

– Из них более 1 270 – это молодёжь до 35 лет. Ежегодно мы принимаем на работу выпускников ведущих технических вузов России. Будем рады, если вашей финальной точкой станет учёба и работа в области нефтепереработки, – отметил он.

Отметим, что предприятие проводит очередной набор учащихся в новый «Роснефть-класс». Подать заявление на приём можно дистанционно.Для этого необходимо скачать заявление с сайта школы www.school43-rzn.ru (на главной странице внизу кнопка «Добро пожаловать в «Роснефть-класс»), заполнить его, отсканировать и направить на электронную почту школы sh43rzn@mail.ru с пометкой «заявление в Роснефть-класс». Телефон для справок: +7 (910) 578-39-86 Киселева Н.В. – зам. директора по учебной работе МБОУ «Школа №43».

Для направления подготовки «Химическая технология» (магистратура) в РГРТУ в новом учебном году выделено 10 бюджетных мест. Подробности вступительных испытаний и учебного плана – на сайте вуза.