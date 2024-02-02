Рязанская и Херсонская областные Думы будут сотрудничать

В пятницу, 2 февраля, рязанский парламент заключил соглашение о сотрудничестве с Херсонской областной Думой. В торжественной обстановке в Гербовом зале законодательного собрания подписи под документом поставили председатели региональных парламентов Аркадий Фомин и Татьяна Томилина. Совместная работа позволит ускорить интеграцию Херсонской области в законодательное поле России, будет способствовать развитию социальных институтов, налаживанию мирной жизни.

Обращаясь к собравшимся, Аркадий Фомин отметил, что Рязанская и Херсонская области тесно взаимодействуют. Рязанские строители восстанавливают социальные объекты, ремонтируют коммуникации, возводят жилые дома. Депутаты и волонтеры регулярно доставляют в Херсонскую область гуманитарную помощь. Рязанские военнослужащие вместе с бойцами из других регионов отстаивают свободу и независимость субъекта в ходе специальной военной операции.

Сегодня депутаты Херсонской областной Думы создают нормативно-правовую базу нового субъекта. В рамках подписанного соглашения представители рязанского парламента, имеющие большой опыт законотворческой деятельности, будут помогать коллегам в этой сложной работе.

– Мы готовы делиться накопленным опытом в вопросах организации местного самоуправления, социального законодательства, бюджетной и налоговой политики, совершенствования методов парламентского контроля, – рассказал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. – Уверен, вместе мы сможем многого добиться. Главная цель и задача для нас – это победа и развитие Херсонской области как субъекта Российской Федерации вместе со всей страной.

В ответном слове Татьяна Томилина поблагодарила парламентариев за теплый прием.