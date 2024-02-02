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Рязанская и Херсонская областные Думы будут сотрудничать

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В пятницу, 2 февраля, рязанский парламент заключил соглашение о сотрудничестве с Херсонской областной Думой. В торжественной обстановке в Гербовом зале законодательного собрания подписи под документом поставили председатели региональных парламентов Аркадий Фомин и Татьяна Томилина. Совместная работа позволит ускорить интеграцию Херсонской области в законодательное поле России, будет способствовать развитию социальных институтов, налаживанию мирной жизни.

Обращаясь к собравшимся, Аркадий Фомин отметил, что Рязанская и Херсонская области тесно взаимодействуют. Рязанские строители восстанавливают социальные объекты, ремонтируют коммуникации, возводят жилые дома. Депутаты и волонтеры регулярно доставляют в Херсонскую область гуманитарную помощь. Рязанские военнослужащие вместе с бойцами из других регионов отстаивают свободу и независимость субъекта в ходе специальной военной операции.

Рязанская и Херсонская областные Думы будут сотрудничать
Рязанская и Херсонская областные Думы будут сотрудничать

Сегодня депутаты Херсонской областной Думы создают нормативно-правовую базу нового субъекта. В рамках подписанного соглашения представители рязанского парламента, имеющие большой опыт законотворческой деятельности, будут помогать коллегам в этой сложной работе.

– Мы готовы делиться накопленным опытом в вопросах организации местного самоуправления, социального законодательства, бюджетной и налоговой политики, совершенствования методов парламентского контроля, – рассказал председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин. – Уверен, вместе мы сможем многого добиться. Главная цель и задача для нас – это победа и развитие Херсонской области как субъекта Российской Федерации вместе со всей страной.

В ответном слове Татьяна Томилина поблагодарила парламентариев за теплый прием.

– Есть такое выражение «любить по-русски». Это означает отдать всё. Именно это вы сейчас и делаете. У самих чего-то, может быть, не хватает, а вы нам помогаете. Вот это и есть «любить по-русски», – отметила глава херсонского парламента Татьяна Томилина. – Я очень трепетно принимаю помощь Рязанской области. И в такой торжественный момент моей жизни и жизни Херсонской области я вам обещаю: мы вас не подведём!

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