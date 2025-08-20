Среда, 20 августа, 2025
Рязанская филармония подготовила к новому сезону 15 разнообразных абонементных серий

Рязанская областная филармония официально представила программу своего 87-го концертного сезона «Назад в будущее». Для ценителей качественной музыки подготовлено 15 разнообразных абонементных серий, охватывающих классику, джаз, этно, кроссовер и другие направления.

Традиционная классическая линия будет представлена абонементами «Возвышенное и земное» с Рязанским губернаторским симфоническим оркестром под управлением Сергея Оселкова и «Моцартиана», посвященным 270-летию великого композитора. Новаторский подход воплотится в «Лекторском» абонементе, где о музыке будут рассказывать столичные знаменитости: музыковед Ярослав Тимофеев, журналист Артем Варгафтик и композитор Иван Соколов.

Отдельным событием станет эксклюзивный абонемент «Планета Барокко» с участием московских звезд — клавесинистки Ольги Мартыновой и ансамбля «Gnessin-baroque». Центром программ станет уникальный клавесин филармонии — реплика инструмента 1761 года английского мастера Якова Киркмена.

Любителей других жанров ждет не меньше открытий. В абонементе «All That Jazz» прозвучат хиты Стинга в джазовой обработке, выступит вибрафонист Алексей Чижик и саксофонист Олег Киреев. Впервые в филармонии представят абонемент «Мировая музыка» с участием легендарного тувинского ансамбля «Хуун-Хуур-Ту».

Ценителей литературно-музыкальных вечеров ждет абонемент «Две музы». В его рамках актер Даниил Спиваковский с оркестром представят оригинальное прочтение романа Агаты Кристи «Убийство в «Восточном экспрессе», а Владимир Кошевой и трубач Кирилл Солдатов — поэтический спектакль на стихи Иосифа Бродского.

Новый сезон богат на гастрольные проекты. Рязанский губернаторский симфонический оркестр выступит в Московском международном Доме музыки. Рязанский государственный академический русский народный хор им. Е. Попова отправится с концертами в Китай и по Русскому Северу.

Художественный руководитель хора Светлана Сухова также анонсировала участие коллектива в крупном всероссийском фестивале.

«В сентябре нас ждет поездка в Кремлевский дворец съездов. Уже несколько лет проходит огромный фестиваль «Песни русского мира», где мы встречаемся с нашими замечательными различными народными хореографическими и хоровыми коллективами и представляем песни, которые поют по всей России», — прокомментировала она.

Особый акцент в сезоне сделан на федеральную программу «Большие гастроли». В ее рамках выступит Московский государственный академический театр «Русская песня» со спектаклем «Калина красная» по рассказам Василия Шукшина (16+).

Помимо этого, филармония станет одной из ключевых площадок Второго международного фортепианного конкурса русской музыки в 2026 году и вновь примет фестиваль «Владимир Спиваков приглашает» (6+).

Сезон обещает быть насыщенным и разнообразным.

