Рязанская епархия отметила 825-летие своего учреждения

9 октября Рязанская епархия встретила важную дату — 825-летие своего учреждения. Молитвенное начало торжествам было положено в древнем Богословском монастыре, для которого эта дата, как день памяти апостола и евангелиста Иоанна Богослова, является еще и престольным праздником. Об этом сообщает сайт епархии.

Божественную литургию в монастыре возглавил митрополит Рязанский и Михайловский Марк в сослужении епископа Скопинского и Шацкого Питирима и епископа Касимовского и Сасовского Василия, а также духовенства митрополии.

За минувшие восемь с лишним столетий у правящих архиереев епархии не раз изменялись титулы, и все они указывали на обширные территории, которые находились под омофором рязанских владык. Но не в размерах и даже не в богатой истории заключается главное в прошлом и настоящем епархии, а в тех святых людях, которые украсили ее своими подвигами, а теперь остаются молитвенниками за землю и примером для следующих поколений верующих.

О самых важных фактах и смысле истории Рязанской епархии в годовщину ее учреждения говорил по окончании Божественной литургии митрополит Марк в наставлении:

— Сегодня, Преосвященные владыки, дорогие отцы, братья и сестры, исполняется ровно 825 лет с того памятного дня, когда в пределах Русского государства появилась самостоятельная Рязанская епархия.

Сегодня мы вспоминаем многих и многих тружеников нашей Рязанской епархии, которая была в то время гораздо обширнее и больше. Мы сегодня вспоминаем святителей, мучеников, исповедников, преподобных — всех тех людей, которые составляют славу Рязани, ее духовное богатство.

Мы вспоминаем обо всех достижениях и об историческом пути Рязанской епархии на нашей земле. О чем говорит учреждение епархии? О том, что Церковная жизнь на Рязанской земле активно развивалась. Учреждались церковные общины, строились храмы, возникали монастыри… Учреждение епархии — это некий результат тех духовных процессов, которые происходили много лет назад на нашей Рязанской земле. Один из церковных учителей отмечал: где епископ, так и Церковь, потому что епископ — это образ Христа.

Символично, дорогие братья и сестры, что мы отмечаем этот праздник здесь, в обители Иоанна Богослова, и что он приходится над день памяти апостола любви.

Учреждение епархии, образование церковных общин — все это важные процессы, но самое главное, что мы имеем в Церкви — это откровение Божией любви к людям. Господь, как говорит апостол и евангелист Иоанн Богослов, прежде возлюбил всех нас, и эта Божественная любовь открывается в процессе жизни в Церкви.

Радостно, что вот уже девятый век существует Рязанская епархия. На протяжении всего этого времени она меняла свои границы. Теперь это митрополия, в составе которой пребывают три епархии. Но самое главное — это то, что в процессе жизни епархии люди приобщаются к Богу и вечной жизни. Апостол и евангелист Иоанн Богослов, завершая свое Евангелие, пишет, обращаясь к читателям — все это написано, чтобы вы верили, и веруя, имели жизнь во имя Иисуса Христа. И это главное, для чего существуют епархии и все мы: чтобы на земле пребывала та жизнь, о которой говорит апостол евангелист Иоанн Богослов, и чтобы все мы становились причастниками этой Божественной жизни.