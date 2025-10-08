Рязанская больница получила более 50 единиц нового оборудования

В отделении паллиативной помощи Рязанской больницы № 10 было установлено новое оборудование. Сообщает региональное министерство здравоохранения.

В рамках подготовки к Всемирному дню паллиативной помощи медицинское учреждение получило более 50 единиц нового оборудования. Среди них – кислородные концентраторы, необходимые для пациентов с пониженным уровнем кислорода в крови. Также были добавлены функциональные кровати, которые позволяют менять положение больного, и специальные матрасы для предотвращения пролежней у лежачих пациентов.

Кроме того, в отделении появились новые установки для обеззараживания и очистки воздуха, которые играют важную роль в защите паллиативных пациентов от респираторных инфекций. Большой радостью для медицинского персонала стала тележка для мытья пациентов, представляющая собой раскладную ванну на колесах, позволяющую легко переложить человека с постели и провести гигиенические процедуры.

Главный внештатный специалист по паллиативной медицинской помощи Минздрава Рязанской области, заведующий отделением паллиативной помощи в Городской больнице № 10 Виктор Гаврилкин, отметил, что современное оснащение отделения значительно улучшает качество жизни пациентов и эффективность оказания медицинской помощи. Он подчеркнул, что усилия направлены на облегчение физической боли и уменьшение проявлений тяжелых заболеваний.