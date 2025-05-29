Рязанку подозревают в обмане жены бойца СВО на 2,5 млн рублей

Жительницу Рязани 34лет обвиняют в мошенничестве на сумму в 2,5 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры области.

В декабре 2024 года женщина рассказала своей знакомой, что она адвокат, хотя им не являлась, и за денежное вознаграждение готова оказать ей юридическую помощь в установлении местонахождения ее супруга, который перестал выходить на связь в зоне СВО. При этом никаких действий лже-адвокат предпринимать не собиралась.

Супруга бойца передала знакомой 2 млн 370 млн рублей. На мошенницу из Рязани завели уголовное дело. Обвинительное заключение по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество) передано в суд.