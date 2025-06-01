Рязанка Виктория Захарова стала финалисткой Всероссийского вокального конкурса «Детская Новая Волна — 2025»

Воспитанница студии эстрадного вокала «L-Kids Music» Рязанского городского Дворца детского творчества Виктория Захарова стала финалисткой Всероссийского телевизионного вокального конкурса «Детская Новая Волна — 2025» (12+). Об этом сообщается в группе организации.

Двенадцатилетняя рязанка на конкурсе исполнила кавер-версию хита этого года — песни Жени Трофимова и группы «Комната Культуры» под названием «Поезда» (12+).

По традиции для совместных номеров со звёздами российской эстрады приглашают участников прошлых лет. Среди них была воспитанница Дворца детского творчества, финалистка 2021 года — Каменева София. В этом году София выступила на одной сцене с Дианой Арбениной, представив зрителям композицию «31-я весна».

Трансляцию выступлений наших воспитанниц можно увидеть сегодня, 1 июня, в Международный день защиты детей, на федеральном телеканале НТВ в 21:55.

В 2025 году на конкурс поступило более пяти тысяч заявок, а отборочные туры состоялись в восьми городах России: Екатеринбурге, Новосибирске, Казани, Краснодаре, Пятигорске, Хабаровске, Санкт-Петербурге и Москве. По итогам отбора в финале встретились 12 самых талантливых участников в возрасте от 9 до 13 лет.

Выступления юных исполнителей оценивало авторитетное жюри, в состав которого вошли заслуженные артисты России: Лев Лещенко, Игорь Крутой, Игорь Матвиенко, Диана Арбенина и Люся Чеботина. Специальными гостями конкурса стали Дима Билан и Сергей Лазарев. Ведущими «Детской Новой волны» выступили известный певец Кирилл Туриченко, певица Соня Лапшакова и финалист конкурса 2015 года Геннадий Перевердиев. Творческую поддержку участникам оказали коллективы школы-студии «Тодес» и шоу-балета «Марта».

Всероссийский детский вокальный конкурс «Детская Новая волна» предоставляет юным исполнителям уникальный творческий опыт и создаёт благоприятные условия для раскрытия и поддержки талантов. Конкурс «Детская Новая волна» проводится при поддержке Министерства просвещения Российской Федерации, Госкорпорации «Ростех» и холдинга «Вертолёты России». Всероссийский детский вокальный конкурс «Детская Новая волна» предоставляет юным исполнителям уникальный творческий опыт и создаёт условия для раскрытия и поддержки талантов. На съемках конкурса, проходивших на киностудии «Мосфильм», в группе поддержки принимали участие воспитанники студии эстрадного вокала «L-Kids Music» Рязанского городского Дворца детского творчества, которые создавали особую творческую атмосферу и поддерживали конкурсантов.