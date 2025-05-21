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Общество

Рязанка Полина Шеремет приняла участие во встрече с Владимиром Путиным

Анастасия Мериакри

Координатор молодежных проектов рязанского отделения Народного фронта Полина Шеремет встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Курской области в ходе поездки с представителями добровольческих организаций из разных регионов России для оказания помощи военнослужащим и местным жителям.

Волонтеры, представляющие 19 организаций, поделились с президентом своим опытом по организации помощи бойцам СВО и жителям Курской области. Владимир Путин поблагодарил участников встречи за работу и обсудил вопросы поддержки добровольцев.

Координатор молодежных проектов Народного фронта Рязанской области Полина Шеремет на встрече рассказала, что рязанские добровольцы работают на складах, занимаются сортировкой и формированием продуктовых и гигиенических наборов для военнослужащих и жителей приграничных районов, а также ремонтом мототехники для последующей отправки бойцам СВО.

Рязанская область постоянно оказывает помощь жителям Курской области, направляет гуманитарную помощь с жизненно необходимым грузом. По поручению губернатора Павла Малкова организовано формирование и отправка добровольческих групп в Курский военный госпиталь для оказания помощи медперсоналу в уходе за бойцами, проходящими там лечение.

Рязанка Полина Шеремет приняла участие во встрече с Владимиром Путиным Координатор молодежных проектов рязанского отделения Народного фронта Полина Шеремет встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Курской области в ходе поездки с представителями добровольческих организаций из разных регионов России для оказания помощи военнослужащим и местным жителям.
Рязанка Полина Шеремет приняла участие во встрече с Владимиром Путиным Координатор молодежных проектов рязанского отделения Народного фронта Полина Шеремет встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Курской области в ходе поездки с представителями добровольческих организаций из разных регионов России для оказания помощи военнослужащим и местным жителям.
Рязанка Полина Шеремет приняла участие во встрече с Владимиром Путиным Координатор молодежных проектов рязанского отделения Народного фронта Полина Шеремет встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Курской области в ходе поездки с представителями добровольческих организаций из разных регионов России для оказания помощи военнослужащим и местным жителям.
Рязанка Полина Шеремет приняла участие во встрече с Владимиром Путиным Координатор молодежных проектов рязанского отделения Народного фронта Полина Шеремет встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Курской области в ходе поездки с представителями добровольческих организаций из разных регионов России для оказания помощи военнослужащим и местным жителям.
Рязанка Полина Шеремет приняла участие во встрече с Владимиром Путиным Координатор молодежных проектов рязанского отделения Народного фронта Полина Шеремет встретилась с президентом России Владимиром Путиным в Курской области в ходе поездки с представителями добровольческих организаций из разных регионов России для оказания помощи военнослужащим и местным жителям.

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