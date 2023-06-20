Вторник, 20 июня, 2023
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Рязанка перевела мошенникам 640 тысяч рублей

Татьяна Проводина
Image by jcomp on Freepik

Телефонные мошенники с помощью психологических приёмов заставили жительницу Рязани перевести им 640 тысяч рублей. Подробности привели в Управлении МВД по Рязанской области.

61-летняя работница одного из предприятий обратилась в ОМВД по Московскому району Рязани. Женщина сообщила полицейским, что ей позвонил незнакомец, представился сотрудником правоохранительных органов и очень убедительно заявил, что якобы кто-то по доверенности от её имени пытается оформить кредит. Собеседник убедил потерпевшую оформить кредит и перевести деньги и накопления на «безопасный счёт».

Заявительница призналась, что не раз слышала о подобных мошеннических схемах в СМИ, но тем не менее поверила незнакомцу. Под диктовку афериста женщина обналичила 640 тысяч рублей и перевела их через банкомат на указанный злоумышленником счёт. После того как потерпевшей не удалось связаться с «правоохранителем», она поняла, что стала жертвой обмана, и обратилась к полицейским.

Следователь ОМВД по Московскому району Рязани возбудил уголовное дело о мошенничестве.

Гражданам напоминают, что ни в коем случае нельзя сообщать данные банковских карт и совершать действия под диктовку незнакомца по телефону. Настоящие сотрудники банков и правоохранительных органов никогда не запрашивают такую информацию по телефону.

При поступлении подобного звонка нужно прекратить разговор, при наличии сомнений – позвонить в банк и рассказать о ситуации.

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