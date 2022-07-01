Рязанка опасается, что дело о смертельном ДТП попытаются замять

Жительница Рязани, сын которой серьёзно пострадал в ДТП, опасается, что дело пытаются замять. Пост опубликовала группа RZN LIFE l РЯЗАНЬ l РЗН ЛАЙФ.

Женщина пишет, что водитель был пьян. В ДТП погиб молодой парень, её 14-летний сын уже две недели находится в реанимации, племянник с многочисленными переломами находится в коме, а его друг в тяжелом состоянии лечится в стационаре ОКБ.

Она пишет, что по факту ДТП завели уголовное дело, но «ЧУВСТВУЮ И ЗНАЮ, что хотят отмыть свои руки, уйти от ответственности, что делают уже не по совести, не по закону!!!».

Женщина призывает не помогать уйти от ответственности водителю, севшему за руль пьяным.