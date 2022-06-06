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Понедельник, 6 июня, 2022

В Рязани Nissan сбил 19-летнего парня на самокате

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В Рязани Nissan сбил 19-летнего парня на самокате

В Рязани произошло ДТП с участием иномарки и молодого человека на самокате. Подробности происшествия обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось 5 июня приблизительно в 23.25 около дома №46 по улице Ленина. 34-летний рязанец за рулём Nissan Teana совершил наезд на 19-летнего пешехода. Парень, по предварительной информации, пересекал дорогу на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.

В Рязани Nissan сбил 19-летнего парня на самокате

В результате пешеход получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка.

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