В Рязани Nissan сбил 19-летнего парня на самокате

В Рязани произошло ДТП с участием иномарки и молодого человека на самокате. Подробности происшествия обнародовала пресс-служба Управления МВД России по Рязанской области.

Всё случилось 5 июня приблизительно в 23.25 около дома №46 по улице Ленина. 34-летний рязанец за рулём Nissan Teana совершил наезд на 19-летнего пешехода. Парень, по предварительной информации, пересекал дорогу на электросамокате на запрещающий сигнал светофора.

В результате пешеход получил травмы, ему потребовалась помощь медиков.

По факту ДТП проводится проверка.