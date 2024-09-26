Четверг, 26 сентября, 2024

«Рязаньгоргаз» завершил подготовку газовых сетей к зиме

Автор: Алексей Самохин

Опубликовано

Фото: Pxhere

Специалисты «Рязаньгоргаза» завершили подготовку городской газораспределительной системы к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. Об этом сообщила пресс-служба компании. 

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей в период максимальных нагрузок газовики выполнили весь комплекс запланированных работ, включающий диагностику 70 км и приборное обследование 630 км газопроводов, выявили и устранили более 100 повреждений.

С начала 2024 года специалисты провели реконструкцию и капитальный ремонт 7 км газопроводов на улицах Горького, Островского, Свободы, Крупской, в районе Дягилево.

Также газовики заменили 37 отключающих устройств, сделали техническое обслуживание более 1,2 тыс. единиц запорной арматуры распределительных газопроводов, текущий ремонт 12 газорегуляторных пунктов, заменили оборудование 15 станций катодной защиты стальных газопроводов от коррозии, на 15 произвели текущий ремонт.

В 2024 году работники «Рязаньгоргаз» обновили почти 50 тыс. опознавательных знаков, указателей и привязок охранных зон, покрасили более 5 км газопроводов.

Все службы «Рязаньгоргаз» пополнили резерв материально-технических средств и инструментов, необходимых для оперативного устранения нештатных ситуаций, подготовили к зиме спецтехнику и автотранспорт.

«Проведенные работы позволили повысить надежность системы газоснабжения и эффективность управления газораспределительными процессами, что обеспечит бесперебойную подачу газа потребителям во время пиковых нагрузок», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.

Поделиться:

Популярные материалы

Последние публикации

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Рязанцы возмутились состоянием здания бывшего магазина на улице Черновицкой

Рязанцы смогут увидеть ярчайшую комету C/2023 A3 

В Рязани на два дня ограничат парковку на улице Полонского

У ЦПКиО Рязани сгорел автомобиль, очевидцы сообщили о человеке внутри

СМИ: последняя неделя жизни актера Мадянова прошла в мучениях

Медведев вспомнил бога Юпитера после анонса изменения ядерной доктрины

Найдены предсмертные записки убитых боевиков ВСУ под Курском

Прилепин в день смерти Мадянова вспомнил, что актер говорил про СВО

Подруга жестко убитой бизнес-леди рассказала о ее пророческом жесте

Рязанца осудили на 14 лет за интимную связь с двумя несовершеннолетними девочками

В Рязани грузовой автомобиль снес дверь иномарке

Рязанцев возмутило качество ремонта пандуса и ступеней около автотранспортного техникума