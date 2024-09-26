«Рязаньгоргаз» завершил подготовку газовых сетей к зиме

Специалисты «Рязаньгоргаза» завершили подготовку городской газораспределительной системы к осенне-зимнему периоду 2024–2025 гг. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Для обеспечения надежного газоснабжения потребителей в период максимальных нагрузок газовики выполнили весь комплекс запланированных работ, включающий диагностику 70 км и приборное обследование 630 км газопроводов, выявили и устранили более 100 повреждений.

С начала 2024 года специалисты провели реконструкцию и капитальный ремонт 7 км газопроводов на улицах Горького, Островского, Свободы, Крупской, в районе Дягилево.

Также газовики заменили 37 отключающих устройств, сделали техническое обслуживание более 1,2 тыс. единиц запорной арматуры распределительных газопроводов, текущий ремонт 12 газорегуляторных пунктов, заменили оборудование 15 станций катодной защиты стальных газопроводов от коррозии, на 15 произвели текущий ремонт.

В 2024 году работники «Рязаньгоргаз» обновили почти 50 тыс. опознавательных знаков, указателей и привязок охранных зон, покрасили более 5 км газопроводов.

Все службы «Рязаньгоргаз» пополнили резерв материально-технических средств и инструментов, необходимых для оперативного устранения нештатных ситуаций, подготовили к зиме спецтехнику и автотранспорт.

«Проведенные работы позволили повысить надежность системы газоснабжения и эффективность управления газораспределительными процессами, что обеспечит бесперебойную подачу газа потребителям во время пиковых нагрузок», — отметил первый заместитель генерального директора — главный инженер АО «Рязаньгоргаз» Сергей Вишняков.