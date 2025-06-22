Рязанец Захар Петров вошел в топ-30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes

Рязанец Захар Петров вошел в ежегодный рейтинг 30 самых перспективных россиян до 30 лет по версии Forbes. Об этом сообщает минспорт Рязанской области.

Российская редакция Forbes отбирала самых ярких молодых деятелей в десяти категориях: «Предприниматели», «Управление», «Финансы и инвестиции», «Наука и технологии», «Социальные практики», «Спорт и киберспорт», «Искусство», «Музыка», «Мода и дизайн», «Новые медиа». Имя Захара Петрова неизменно было в шорт-листах «Лучший спортсмен года» всех спортивных изданий по итогам 2024 года.

После Олимпиады в Париже, где рязанец показал четвертый результат на дистанциях 500 и 1000 метров, Петров увез с чемпионата мира — 2024 в Самарканде сразу три золотые медали. Захар Петров тренируется под руководством заслуженного тренера России Елены Ивановой и Владимира Клинова и представляет ГАУ РО «ЦСП» и ГАУ ДО РО СШОР «Лидер».