Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области сообщило, что в регионе активно действует система предоставления мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг. С начала 2025 года эту меру соцподдержки получили 114 тысяч жителей Рязанской области.

Компенсация предоставляется различным категориям граждан в зависимости от их льготного статуса.

50% компенсации предоставляется: участникам и инвалидам войны, а также их вдовам; бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей; ветеранам боевых действий; инвалидам и семьям, имеющим детей с инвалидностью; гражданам, подвергшимся радиационному воздействию.

Также такую компенсацию выплачивают ветеранам труда, реабилитированным и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий (в соответствии с законодательством Рязанской области).

Другие размеры компенсаций (в соответствии с законодательством Рязанской области):

30% — многодетным семьям и ветеранам труда Рязанской области.

20% — добровольным пожарным.

Для назначения компенсации по оплате ЖКУ необходимо подать заявление. Сделать это можно одним из трёх способов: обратиться в отдел социальной защиты по месту жительства; подать заявление в МФЦ (Многофункциональный центр); Оформить услугу через портал «Госуслуги».