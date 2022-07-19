Рязанцев приглашают вступить в народную дружину

Рязанцев приглашают вступить в ряды добровольной народной дружины. Совместно с представителями правоохранительных органов дружинники патрулируют улицы, участвуют в охране общественного порядка во время проведения массовых мероприятий.

Для дружинников действуют различные виды материального поощрения. Ежеквартально администрацией города Рязани премируется около 300 человек.

Размер денежной премии народного дружинника определяется индивидуально, исходя из его реального участия в охране общественного порядка, предупреждении и пресечении правонарушений. За дежурство в выходные и праздничные дни ежеквартальная премия дружинникам увеличивается.

Информацию об условиях вступления в ряды народной дружины можно получить по телефонам в территориальных подразделениях МКУ «УДТ города Рязани»:

28-04-86 – Советский район;

76-34-00 – Железнодорожный район;

44-65-38 – Октябрьский район;

35-05-42 – Московский район.

А также в отделе дополнительных мер по профилактике правонарушений управления общественных отношений аппарата администрации города Рязани: 95-69-03.