Рязанцев приглашают увидеть «Рождественский сказ о преподобном Германе Аляскинском»

Информационно-аналитический центр культуры и туризма Рязанской области приглашает гостей на постановку «Рождественский сказ о преподобном Германе Аляскинском», подготовленную Арт-студией «Кинодебют» при поддержке Рязанской епархии.

Режиссер – Урсула Макарова.

Художник-постановщик – Наталья Бокова.

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Спектакль поставлен по оригинальной одноименной пьесе Татьяны Бер на основе текстов Ивана Шмелева и материалов жития преподобного Германа Аляскинского, уроженца Рязанской области. Театральное действие погрузит зрителей в атмосферу истинно русских православных традиций празднования Светлого Рождества, в котором будет и семейное тепло, и чудо, которое коснется сердца каждого ребенка, пришедшего на спектакль. Впечатление дополнят костюмы и декорации по эскизам известного рязанского художника Натальи Боковой.

Показы состоятся в концертно-выставочном зале «На Грибоедова» (г. Рязань, ул. Грибоедова, 26/6):

28 декабря — в 11.00, 13.00, 15.00

29 декабря — в 11.00, 13.00

Посещение спектакля бесплатно по предварительной записи. Записаться можно по телефонам 777-411, 777-409, а также в сообщениях группы Арт-студии «Кинодебют» в социальной сети ВКонтакте.

Возрастное ограничение 0+.