Рязанцам рассказали, куда можно поступить выпускникам школ для получения профобразования

Министерство образования Рязанской области в телеграм-канале подготовило информацию для выпускников 2025 года, желающих получить профессиональное образование.

Бывшими школьникам Рязани и области предлагают выбирать колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет».

«Профессионалитет» – это:

ускоренное обучение;

современное оборудование и модернизированные лаборатории;

партнеры – ведущие региональные компании;

больше практики, меньше теории;

компетенции, нужные работодателю;

гарантия трудоустройства.

Прием абитуриентов идет по четырем отраслям, которые включают 17 ссузов и более 30 крупных предприятий-партнеров. Доступно 1330 бюджетных мест и порядка 30 направлений: ветеринария, программирование, сварочное производство, электроснабжение, робототехника, индустрия красоты, кондитерское дело и т.д.

Выбрать учебное заведение можно на япроф.рф, подать документы – лично, посетив учреждение, и онлайн на госуслугах.