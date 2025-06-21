Рязанцам рассказали, куда можно поступить выпускникам школ для получения профобразования

Министерство образования Рязанской области в телеграм-канале подготовило информацию для выпускников 2025 года, желающих получить профессиональное образование.
Бывшими школьникам Рязани и области предлагают выбирать колледжи и техникумы федерального проекта «Профессионалитет».
«Профессионалитет» – это:
ускоренное обучение;
современное оборудование и модернизированные лаборатории;
партнеры – ведущие региональные компании;
больше практики, меньше теории;
компетенции, нужные работодателю;
гарантия трудоустройства.
Прием абитуриентов идет по четырем отраслям, которые включают 17 ссузов и более 30 крупных предприятий-партнеров. Доступно 1330 бюджетных мест и порядка 30 направлений: ветеринария, программирование, сварочное производство, электроснабжение, робототехника, индустрия красоты, кондитерское дело и т.д.
Выбрать учебное заведение можно на япроф.рф, подать документы – лично, посетив учреждение, и онлайн на госуслугах.
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