Рязанцам предложили более 80 вакансий с зарплатой до 100 тыс. рублей

На ярмарке вакансий, прошедшей в Рязани, соискателям предложили более 80 вакансий с зарплатой до 100 тыс. рублей. Об этом сообщили в министерстве труда и соцзащиты населения Рязанской области.

Рабочие места есть на предприятиях оборонно-промышленного, нефтегазового и строительного комплексов, а также в силовых структурах.

По итогам большинство соискателей определились с выбором, прошли экспресс-собеседования, говорится в пресс-релизе.

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Информацию о возможности трудоустройства можно узнать в региональном Центре занятости: г. Рязань, ул. Электрозаводская, д. 52, или по телефону: +7 (491-22) 6-60-26