Рязанцам показали «Еврейское счастье»

9 декабря в Рязанском театре драмы в рамках обменных гастролей показали спектакль Белорусского государственного академического музыкального театра «Еврейское счастье»режиссёра Михаила Ковальчика.

Главный герой постановки Мендель Маранц, изобретатель, а в голове мечтатель, живёт со своей семьёй на самой бедной улице Пит самого богатого города Нью-Йорк. Зрителям дают возможность «подглядеть» за его семьёй и погрузиться в атмосферу её жизни, быта и взаимоотношения. История начинается с того, что жена мистера Маранца оставляет его заниматься домашним хозяйством и приглядывать за детьми. От своей лени он изобретает аппарат, который стирает, убирает, готовит. Конечно же, на такое чудо техники он получает патент и становится богатым. Тут о нём вспоминает брат жены, предлагает купить дома в разных районах Нью-Йорка, но главный герой отказывается и выкупает свой дом на улице Пит. А затем открывает гостиницу для богатых людей, захотевших вспомнить свою жизнь до получения высокого статуса, когда можно было не носить галстук, есть холодец и чесночный хлеб. Главная трудность жизни супругов такова: они никак не могут выдать 26-летнюю дочку Сарру замуж. В итоге просмотра разных предложений от родителей она находит себе хорошую партию! Казалось бы, вот оно счастье, но на то оно и «еврейское счастье», что очень непродолжительное. Ради идеи зятя Мендель продаёт все свои дома, но идея того «прогорает», и вся семья остаётся ни с чем. В конце мюзикла главный герой осознаёт, что его смысл жизни и истинное счастье вовсе не в деньгах, а в счастливой семье рядом и, конечно же, в детях.

Спектакль построен на мини-историях, которые повествуются от лица уличного музыканта. Каждая из них сопровождается танцем и песней. По костюмам и танцам зрители могут понять, что действие происходит в Америке 20-х годов. В одной из таких ярких сцен сцен в зрительный зал даже полетели бумажные самолётики, что очень понравилось публике.

Отличительной особенностью постановки становятся ироничные философские высказывания Менделя Маранца:

— Что делать еврею без света? Правильно, детей! Что такое родственник? Это близорукий, который видит тебя только когда ты большой человек. Что такое привычка? Это как жена: её легко приобрести и сложно избавиться. Что такое жена? Это лифт! Она с тобой и вверх, и вниз. Что такое дети? Это как деньги, нам нравится, когда они растут.

Во время действия зрители глубоко погрузились в атмосферу еврейской улочки, атмосферу которой артистам из Минска удалось передать очен точно. Здесь есть всё: и неподражаемый еврейский акцент, и их интересные манеры. И, конечно, острые мысли и жизненные ценности!