Рязанцам объяснили, как пересчитают плату за отопление 

В Рязани стартовал отопительный сезон. При этом часть домов пока не получила отопление, так как пуск тепла происходит поэтапно, начиная с объектов соцсферы. Кроме того, в некоторых домах нет отопления из-за продолжения ремонтных работ.

Жителей города волнует тема оплаты тепла, люди не готовы платить за то, чего нет. Вопросы появляются в комментариях телеграм-канала губернатора Рязанской области Павла Малкова.

Представители администрации города объяснили, что перерасчёт рязанцам проведут в проактивном режиме в течение 1-2 месяцев.

— Потребителям не нужно дополнительно обращаться за перерасчетом платы в ресурсоснабжающую или управляющую организации, — говорится в сообщении мэрии.

Администрация Рязани ежедневно рассказывает о ходе пуска отопления в дома рязанцев и на объекты соцсферы.Вчера вечером стало известно, что 79% многоквартирных домов в Рязани подключены к отоплению.