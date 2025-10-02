Мэрия: 79% многоквартирных домов в Рязани подключены к отоплению 

В Рязани по данным на вечер 2 октября теплоноситель подан на 194 объекта социальной сферы города (95%) и в 2124 жилых дома (79%). Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Сейчас идет регулировка температурного режима внутри зданий. Пуск тепла ведется с опережением графика, отмечается в сообщении мэрии.

По возникающим вопросам по подаче тепла внутри домов в период начала отопительного сезона жителям следует обращаться в свои управляющие компании или в управление энергетики и ЖКХ по телефону: 27-47-12, а также в Центральную диспетчерскую службу РМПТС по телефону: 55-05-86.