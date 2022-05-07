Рязанцам ещё раз напомнили правила участия в акции «Бессмертный полк»

Спустя два года акция «Бессмертный полк» пройдёт в Рязани в формате оффлайн. В связи с усиленными мерами безопасности, которые будут действовать на торжествах 9 мая, рязанцам напомнили о правилах участия в акции.

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Входы для построения колонны будут осуществляться через рамки металлодетектора на Первомайском проспекте в районе домов 63, 78, 68/2 (основной вход) и на улице Чкалова (в районе д. 2/53).

В списке предметов, запрещенных к проносу и провозу – оружие любого вида, бутылки, стеклянные, пластиковые прозрачные и металлические контейнеры, все виды жидкостей любых объемов, парфюмерия, продукты питания, алкогольные напитки, профессиональное оборудование для фото- и видеофиксации (за исключением прошедших аккредитацию представителей СМИ).