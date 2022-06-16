Рязань вошла в топ-10 городов с самым высоким рейтингом участия жителей в отборе объектов для благоустройства

16 июня на заседании Рязанской городской Думы глава админстрации Елена Сорокина представила депутатам отчёт о своей работе за 2021 год. Она рассказала о реализации нацпроекта «Жильё и городская среда».

Мэр Рязани отметила: в прошлом году был полностью решён вопрос с освещением в ЦПКиО и парке Братства по оружию. В последнем также установили видеонаблюдение, подготовили площадку для размещения музея военной техники под открытым небом, установили новые площадки – детскую игровую и инклюзивную.

Работы по благоустройству завершены в Верхнем городском парке – его полностью благоустроили. Елена Сорокина отметила, что результат благоустройства стал дискуссионным.

– Но сколько сейчас жителей, семей посещают парк! Сколько радости он приносит! Сколько детского смеха там! Теперь могу сказать, что результатом мы довольны, – подчеркнула глава администрации.

Она напомнила, что в 2021 году проведено беспрецедентное для Рязани рейтинговое голосование за объекты благоустройства. Наш город вошёл в топ-10 по масштабу поддержки голосования жителями. Участие в нём приняли 78 тыс. человек. Парки-лидеры, набравшие максимальное количество голосов, были определены в каждом районе. Во всех парках, а также на пятом пространстве – Лыбедском бульваре – в настоящее время активно ведутся работы.

В этом году в голосование за объекты благоустройства приняли 81,7 тыс. человек. Территории-лидеры для благоустройства в 2023 году также уже выбраны.

Упомянула Елена Сорокина и то, что согласно «индексу качества городской среды» Минстроя РФ, отмечается устойчивый положительный рост рейтинга города почти по всем показателям. Особенно улучшение заметно по направлениям «Общегородское пространство», «Озелененные пространства» – на 5 и 4 пункта соответственно.

В рамках федерального проекта «Чистая вода» построены важнейшие объекты питьевого водоснабжения – три артезианские скважины Окской очистной водопроводной станции.