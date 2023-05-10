Рязань получит 200 миллионов рублей на благоустройство Кремлёвского сквера

Рязанская область получит 200 миллионов рублей из резервного фонда правительства РФ на благоустройство Кремлёвского сквера в Рязани. О решении, принятом 10 мая Комиссией Федерального Собрания РФ по перераспределению бюджетных ассигнований, сообщил депутат Госдумы Андрей Макаров.
По словам Макарова, деньги выделены по итогам рабочей поездки в Рязани премьер-министра РФ Михаила Мишустина. Уровень софинансирования работ из федерального бюджета составит 99%.
Губернатор Рязанской области Павел Малков поблагодарил за выделение средств главу Кабмина РФ.
Глава региона дал поручение начать работы по благоустройству как можно скорее.
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