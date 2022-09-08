Рязань получила 10 новых троллейбусов марки «Адмирал»

МУП «УРТ» пополнился 10 новыми троллейбусами марки «Адмирал».

10 низкопольных троллейбусов «Адмирал» изготовил разработчик и производитель электротранспорта – компания «ПК Транспортные системы». В ближайшие дни машины выйдут на городские маршруты №№1, 3, 9, 10 и 16.

8 сентября состоялась церемония вручения ключей от новых троллейбусов водителям. Участие в мероприятии принял врио Губернатора Рязанской области Павел Малков, министр транспорта региона Вадим Решетник, глава администрации Рязани Елена Сорокина, сотрудники УРТ.

В новых троллейбусах три широких дверных проема – это позволит увеличить скорость посадки и высадки пассажиров на остановках, что в итоге сократит время прохождения маршрута. Троллейбус на 80% состоит из комплектующих российского производства и отличается наличием аварийного автономного выхода. Общая вместимость салона – 96 человек, количество сидячих мест – 33. Максимальная конструктивная скорость троллейбуса – 70 км/ч.