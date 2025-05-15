Рязань планирует купить 20 автобусов за 168 млн рублей

Рязань планирует купить 20 автобусов средней вместимости. Соответствующий тендер объявило УРТ.

Предполагаемая сумма контракта — 168,3 млн рублей за 20 автобусов. Пробег транспортных средств должен составлять не более 500 км.

Срок подачи заявок — 2 июня. Итоги аукциона будут опубликованы 6 июня.

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