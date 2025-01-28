РГМЭК стала «Р-Энергией»: масштабный ребрендинг рязанской компании

Рязанская городская муниципальная энергосбытовая компания (РГМЭК) официально объявила о смене названия. Теперь организация будет называться «Р-Энергия». Этот шаг сопровождается масштабным ребрендингом, включающим обновление логотипа, айдентики и внешнего оформления пунктов приёма платежей.

Почему «Р-Энергия»?

Новое название отражает стремление компании к развитию, прогрессу и расширению функционала. В выборе имени участвовали сами сотрудники. В рамках специального конкурса было предложено множество вариантов, в итоге победителем стало «Р-Энергия». Затем профессионалы доработали визуальную концепцию бренда, добавив актуальные оттенки синего и зелёного в новую цветовую палитру.

Помимо названия и логотипа, у компании появился фирменный персонаж – энергичный кот. Этот образ создан, чтобы добавить бренду теплоту и близость к клиентам. «Кот в курсе всех событий» станет своеобразным помощником для пользователей, готовым отвечать на вопросы и сопровождать в общении с компанией.

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Что изменится для клиентов?

Несмотря на изменения, связанные с ребрендингом, для клиентов компании всё останется привычным:

Услуги и сервисы продолжат работу в стандартном режиме.

Единый расчётный центр (ЕРЦ), созданный в 2024 году, будет интегрирован в новую концепцию бренда.

Пункты приёма платежей получат обновлённый дизайн, соответствующий стилю «Р-Энергии».

Новое, более лаконичное название станет удобнее для потребителей, а визуальные обновления сделают взаимодействие с компанией современнее и приятнее.

Процесс изменений будет проходить поэтапно и завершится к марту 2025 года. Компания уверяет, что переход пройдёт максимально плавно, без неудобств для клиентов.