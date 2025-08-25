В минувшие выходные в Рязани и области прошла серия рейдов, направленных на поддержание порядка и борьбу с правонарушениями. Главными целями стали контроль за иностранными гражданами и выявление нелегальной торговли алкоголем, сообщает пресс-служба УМВД Рязанской области.

В ходе операции в Рязани, в том числе на улице Почтовой, в отделы полиции доставили 34 человека. В общей сложности по городу было зафиксировано 35 нарушений миграционного законодательства, совершённых иностранцами.

В Шиловском, Касимовском, Кораблинском, Рыбновском и Спасском районах было выявлено 13 нарушений.

Кроме того, полицейские пресекли нелегальную продажу алкоголя в магазинах на улицах Интернациональная и Культуры в Рязани. В ходе операции изъято 183 литра спиртных напитков.

Как сообщили в полиции, профилактические рейды в регионе будут продолжены.