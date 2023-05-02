Редкий экземпляр иконы 17 века «Страшный суд» хранится в Рязанском художественном музее

Мы продолжаем знакомство с шедеврами древнерусского искусства, представленными в экспозиции Рязанского художественного музея.

Старший научный сотрудник музея Мария Киселева расскажет об иконе «Страшный суд».

— Икона 17 века «Страшный суд» — редкий экземпляр. Иконы с такими сюжетами располагаются на западной стороне храма, недалеко от входа. Такое расположение оказывает неблагоприятное действие на сохранность икон — из-за разницы температур часто повреждается верхний слой – темпера начинает осыпаться.

Мастера-иконописцы поновляют иконы. Такая история произошла с памятником древнерусского искусства из нашей коллекции.

Долгие годы в музейной документации «Страшный суд» числился как икона 19 века.

Мастер из центра Грабаря обратил внимание на редкий экземпляр. Когда икону раскрыли, то открылся изначальный красочный слой 17 столетия. Всё, что нужно было сохранить и укрепить, выполнено с высочайшим профессионализмом.

Икона невероятно подробна. Она состоит из трёх липовых досок, скреплённых специальными шпонками.

Многоярусная подробная композиция сочетается с текстом. Автор-иконописец неизвестен. Но, без сомнения это очень талантливый мастер.

Он создал энциклопедию жизни человека 17 века. Сколько людей молилось на эту икону, и на скольких смотрела она.