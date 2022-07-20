Рецидивист из Рыбного забил насмерть знакомого

Рязанским межрайонным следственным отделом следственного управления СК России по Рязанской области завершено расследование уголовного дела в отношении жителя г. Рыбное, 1980 года рождения, ранее неоднократно судимого, в том числе за особо тяжкое преступление против личности. Он обвиняется в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).

Следствием установлено, что 22 апреля 2022 года обвиняемый предложил своему знакомому подработать, однако тот отказался. В результате между нетрезвыми мужчинами завязался конфликт, в ходе которого обвиняемый избил потерпевшего, после чего скрылся с места преступления. От полученных телесных повреждений мужчина скончался. В результате грамотно спланированных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был задержан по горячим следам.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Следственное управление обращает внимание жителей региона, что алкоголь – одна из главных причин агрессивного поведения людей. Под влиянием спиртных напитков конфликт может завязаться по ничтожному поводу и привести к совершению тяжких преступлений. Человек, находящийся в состоянии алкогольного опьянения, совершая проступок, не думает о последствиях. Многие преступления не были бы совершены, если бы человек не находился под влиянием алкоголя.