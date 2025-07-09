Ребёнок и взрослый погибли в ДТП в Подмосковье

В Московской области полицейские выясняют причины и обстоятельства трагического ДТП с участием несовершеннолетних. Подробности сообщила пресс-служба полиции региона.

Авария произошла в среду, 9 июля, в час ночи на 18-м километре автодороги «Луховицы — М-5 «Урал» — Зарайск».

По предварительным данным, 26-летний водитель автомобиля BMW выехал на встречку и столкнулся с микроавтобусом Hyundai.

На месте аварии погибли водитель легковушки и 10-летний пассажир Hyundai. Водитель микроавтобуса и семь его пассажиров госпитализированы. Среди пострадавших — шестеро детей в возрасте от 8 до 17 лет.

ГАИ проводит проверку, вероятно, будет возбуждено уголовное дело.